«Есть запасные дети?»: в центре Волгограда взрослые устроили опасный аттракцион для ребенка

-Дети, что ли, у них есть запасные? – недоумевают волгоградцы.
Общество 24.01.2024 16:27
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24.01.2024 16:27
-Дети, что ли, у них есть запасные? – недоумевают волгоградцы.
Волгоградцы стали очевидцами шокирующей картины – ребенок на тюбинге скатывался со склона центральной набережной едва ли не под колеса машин. Но самое потрясающее, что рисковали жизнью ребенка двое взрослых. Один отправлял маленького волгоградца на «ватрушке» с горки, тюбинг несся с приличной скоростью по направлению к мужчине, который стоял внизу и перехватывал ребенка на резиновой подушке в самый последний момент буквально перед дорогой. Если бы «ватрушка» чуть отклонилась от заданной траектории, то мужчина просто бы не успел добежать до нее и тогда ребенок имел все шансы попасть под машины, которые проезжают по нулевой продольной.Свидетели опасных «покатушек» не скрывают возмущения – как можно так необдуманно рисковать жизнью ребенка? Тем более, что в том же центре Волгограда есть официально работающие горки, где можно накататься от души.
-Дети, что ли, у них есть запасные? – недоумевают волгоградцы.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о подобных опасных «покатушках» со склона Мамаева кургана, где дети рисковали разбиться об кирпичную будку, стоящую на склоне. В 2020 году здесь уже погиб 24-летний парень.
Видео Волгоград 24 t.me
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