«Есть запасные дети?»: в центре Волгограда взрослые устроили опасный аттракцион для ребенка

Волгоградцы стали очевидцами шокирующей картины – ребенок на тюбинге скатывался со склона центральной набережной едва ли не под колеса машин. Но самое потрясающее, что рисковали жизнью ребенка двое взрослых. Один отправлял маленького волгоградца на «ватрушке» с горки, тюбинг несся с приличной скоростью по направлению к мужчине, который стоял внизу и перехватывал ребенка на резиновой подушке в самый последний момент буквально перед дорогой. Если бы «ватрушка» чуть отклонилась от заданной траектории, то мужчина просто бы не успел добежать до нее и тогда ребенок имел все шансы попасть под машины, которые проезжают по нулевой продольной.