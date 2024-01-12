В Волгограде обкатывают смертельную горку на Мамаевом кургане

Горожан потрясла эта трагедия. Многие волгоградцы требовали сноса заброшенного строения. Однако оно стоит до сих пор.
Общество 12.01.2024 06:45
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12.01.2024 06:45
Горожан потрясла эта трагедия. Многие волгоградцы требовали сноса заброшенного строения. Однако оно стоит до сих пор.
В Волгограде любители «экстрима» вышли покататься на горку на склоне Мамаева кургана, где несколько лет назад произошел смертельный несчастный случай. Как сообщает V102.RU, подростки пришли за острыми ощущениями с «ватрушками» и другими подручными средствами, скатываясь на огромной скорости с крутого склона.Напомним, в феврале 2020 года на этом склоне разбился насмерть 24-летний волгоградец, который катался со своей девушкой на «ватрушке». Он получил несовместимые с жизнью травмы, врезавшись в заброшенную кирпичную будку. Его спутница отделалась ушибами.
Горожан потрясла эта трагедия. Многие волгоградцы требовали сноса заброшенного строения. Однако оно стоит до сих пор.
Фото V102.RU
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