Телеком

В Волгоградской области объединили сеть электрозаправочных станций самообслуживания

Телеком 24.01.2024 13:54
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24.01.2024 13:54


Инфраструктуру сети зарядных станций для электротранспорта в регионе подключили к стабильному интернету. Теперь они управляются дистанционно – здесь нет операторов и для того, чтобы зарядить электрокар автовладельцам достаточно воспользоваться специальным приложением, через которое самостоятельно настраиваются параметры и оплачивается услуга. 
На сегодня в Волгоградской области функционирует уже 36 заправочных станций, которые были построены в 2023 году в рамках пилотного проекта. Они расположены как в областном центре, так и в Волжском, Камышине, Урюпинске, Дубовке, Ленинске, Быково, Калаче-на-Дону и других населенных пунктах. Заправочные станции работают в формате самообслуживания и контролируются удаленно специалистами цифровой экосистемы МТС, что обеспечивает система дистанционного управления и комплекс видеокамер с онлайн-трансляцией. 
— Без интернета ни одна наша станция не может функционировать, зарядка автомобиля и сами комплексы полностью управляются через сеть – автомобилистам достаточно разблокировать машину, вставить пистолет и отрегулировать параметры через приложение. Кроме того, сеть МТС помогает нам в режиме реального времени наблюдать за ситуацией на территории комплексов через онлайн-поток с видеокамер и оперативно реагировать в случае необходимости. В планах -  расширение региональной сети зарядных станций, в том числе на федеральных трассах в Волгоградской области. В частности, в 2024 году мы построим еще 40 станций, — отметил генеральный директор АО «Центр цифровой трансформации» Сергей Торбин. 
Напомним, в 2023 году специалисты компании полностью обновили сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза.
— Рады быть причастными к цифровой трансформации региона, тем более к таким проектам, которые не только развивают инфраструктуру для электротранспорта, за которым будущее, но и способствуют улучшению экологии, — пояснил директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
 

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