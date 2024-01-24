Борцов с сосульками заказали волгоградские чиновники в свои офисы

На сбор бригады на борьбу с сосульками по заказу чиновников дается 6 часов.
Общество 24.01.2024 09:56
0
24.01.2024 09:56
Услуги очистки кровель зданий от снега, снежных наростов и образований, а также от ледяных сосулек заказала администрация Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели из бюджета выделено около 200 тысяч рублей. В списке адресов, по которым будут работать специализированные бригады со снаряжением и страховочным оборудованием, значатся 11 зданий, где располагаются комитеты и ведомства региональной администрации – головной офис на проспекте Ленина, 9, комитет финансов на ул. Порт-Саида, облкомобразования на ул. Огарева, облкомспорта на ул. Кубинской, комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики на Елецкой, 1а и т.д. Услуги должны быть оказаны до конца 2024 года.
Согласно техническому заданию, исполнитель услуг должен во время чистки крыш от сосулек обеспечить полную безопасность для пешеходов, сохранность деревьев и линий уличного освещения, светофоров и линий связи. В частности, чтобы не травмировать пешеходов падающими сосульками, один из сотрудников в оранжевом жилете и со свистком будет контролировать работу своих коллег на огороженной сигнальной лентой территории около зданий, где идут работы.
На сбор бригады на борьбу с сосульками по заказу чиновников дается 6 часов.
На сбор бригады на борьбу с сосульками по заказу чиновников дается 6 часов.
Волгоградцам рассказали, как отличить порядочных установщиков счетчиков24.01.2024 10:20
Общество 24.01.2024 10:20
В школе под Волгоградом ушедшего в декрет учителя заменили на домохозяйку24.01.2024 10:02
Общество 24.01.2024 10:02
Глава района Волгоградской области сообщил о своем опасном двойнике24.01.2024 09:23
Общество 24.01.2024 09:23
Трескучий мороз в Волгоградской области сменится оттепелью24.01.2024 08:27
Общество 24.01.2024 08:27
Волгоградец подал в суд на фонд капремонта из-за неработающего лифта24.01.2024 06:30
Общество 24.01.2024 06:30
В Волгограде с 24 января приостановят продажу абонементов на электрички23.01.2024 20:32
Общество 23.01.2024 20:32
Вперед в прошлое. Депутаты решили вернуть в Волгоград уничтоженные остановки23.01.2024 17:59
Общество 23.01.2024 17:59
Скончался участник Сталинградской битвы Андрей Степанович Гойдин23.01.2024 17:39
Общество 23.01.2024 17:39
Водители с венками и лопатами отправятся в «рейд памяти» под Волгоградом23.01.2024 17:07
Общество 23.01.2024 17:07
В Волгограде стартовала уникальная программа обучения для лидеров соцпитания23.01.2024 16:10
Общество 23.01.2024 16:10
В Волгоградской области женщину осудили за отказ от контакта с инспектором ГИБДД23.01.2024 15:41
Общество 23.01.2024 15:41
На границе Волгоградской области построят дорогу за 417 миллионов23.01.2024 15:08
Общество 23.01.2024 15:08
Нормальный транспорт и освещение. Бочаров озвучил планы по развитию Волжского23.01.2024 12:24
Общество 23.01.2024 12:24
Головной офис Сбербанка в Волгограде могут продать под шоурум или смарт-отель23.01.2024 12:11
Общество 23.01.2024 12:11
На Украине погиб 33-летний ветеран Сирии из Волгоградской области23.01.2024 11:25
Общество 23.01.2024 11:25