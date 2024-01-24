Борцов с сосульками заказали волгоградские чиновники в свои офисы

Услуги очистки кровель зданий от снега, снежных наростов и образований, а также от ледяных сосулек заказала администрация Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели из бюджета выделено около 200 тысяч рублей. В списке адресов, по которым будут работать специализированные бригады со снаряжением и страховочным оборудованием, значатся 11 зданий, где располагаются комитеты и ведомства региональной администрации – головной офис на проспекте Ленина, 9, комитет финансов на ул. Порт-Саида, облкомобразования на ул. Огарева, облкомспорта на ул. Кубинской, комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики на Елецкой, 1а и т.д. Услуги должны быть оказаны до конца 2024 года.