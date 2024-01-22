Прокурором Волжского назначен 40-летний Виталий Орлов

Новому прокурору Волжского – 40 лет. В 2001 году он окончил Руднянскую среднюю школу Волгоградской области, в 2006 году - Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».
На службу в органы прокуратуры поступил в июле 2006 года. Занимал должности помощника прокурора Новоаннинского района Волгоградской области, прокурора надзорного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Волгоградской области, заместителя прокурора Красноармейского района Волгограда, заместителя прокурора Волгограда.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами прокурора области и Генеральным прокурором Российской Федерации.