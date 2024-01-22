Общество

Прокурором Волжского назначен 40-летний Виталий Орлов

Общество 22.01.2024 10:43
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22.01.2024 10:43


Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Виталий Орлов назначен на должность прокурора Волжского. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, последним местом работы Виталия Орлова была  должность  начальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации областной прокуратуры.
Новому прокурору Волжского – 40 лет.  В 2001 году он  окончил Руднянскую среднюю школу Волгоградской области, в 2006 году - Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».
На службу в органы прокуратуры поступил в июле 2006 года. Занимал должности помощника прокурора Новоаннинского района Волгоградской области, прокурора надзорного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Волгоградской области, заместителя прокурора Красноармейского района Волгограда, заместителя прокурора Волгограда.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами прокурора области и Генеральным прокурором Российской Федерации. 
Напомним, бывший прокурор Волжского Петр Забродин осенью прошлого года возглавил Михайловскую межрайонную прокуратуру. Должность прокурора второго по величине города Волгоградской области все это время оставалась вакантной. 
Фото прокуратуры Волгоградской области

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