Межрайонную прокуратуру в Волгоградской области возглавил прокурор из Волжского

В Волгоградской области назначили нового Михайловского межрайонного прокурора, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приказом Генпрокурора РФ на эту должность назначен Петр Забродин с освобождением от должности прокурора города Волжского.
Забродин руководил прокуратурой Волжского с ноября 2018 года.
Ранее он возглавлял Фроловскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру Котельниковского района Волгоградской области.
Награжден нагрудными знаками «За безупречную службу», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
Фото: прокуратуры Волгоградской области