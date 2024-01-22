В Волгограде почти месяц ищут пропавшего пенсионера в яркой куртке

В Волгограде уже больше трех недель ведутся поиски пропавшего перед Новым годом пенсионера. Как сообщает V102.RU, житель областной столицы вышел из дома и бесследно исчез.

— Пропал Анатолий Владимирович Зыгалов. С 28 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего:

рост 180 сантиметров

худощавое телосложение

волосы седые

глаза серо-карие

В день исчезновения 70-летний волгоградец был одет в куртку ярко-синего цвета, серые брюки и сапоги темно-серого цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 918 244 58 60.

Фото: «Лиза Алерт» / vk.com

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