В Волгограде почти месяц ищут пропавшего пенсионера в яркой куртке

В Волгограде уже больше трех недель ведутся поиски пропавшего перед Новым годом пенсионера. Как сообщает V102.RU, житель областной столицы вышел из дома и бесследно исчез.
— Пропал Анатолий Владимирович Зыгалов. С 28 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 180 сантиметров
худощавое телосложение
волосы седые
глаза серо-карие
В день исчезновения 70-летний волгоградец был одет в куртку ярко-синего цвета, серые брюки и сапоги темно-серого цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 918 244 58 60.
Фото: «Лиза Алерт» / vk.com
Читайте также:
СК озвучил подробности о найденном мертвым волжанине на «Жигулях»