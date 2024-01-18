В двери волгоградских избирателей 17 февраля постучат люди в экипировке





В Волгоградской области 17 февраля стартует подомовой обход избирателей, в котором будут принимать участие пять тысяч членов участковых избирательных комиссий. Информация об этом, сообщает ИА «Высота 102», прозвучала 18 января на заседании Общественного экспертного совета при Избирательной комиссии ВО, посвященном предстоящим президентским выборам 17 марта.

Подомовой обход жителей Волгоградской области будет проводиться в рамках проекта «ИнформУИК», суть которого – информирование населения о дате и времени голосования, адресе избирательного участка, а также о доступных способах волеизъявления – на участке, на дому или по месту нахождения. Что немаловажно, члены УИК расскажут волгоградцам и подробную информацию о кандидатах в президенты. Распознать сотрудников УИК волгоградцы смогут по специальной экипировке.

– Реализация этого проекта позволит информировать о предстоящих выборах, о формах, месте и времени голосования, о зарегистрированных кандидатах максимальное число избирателей, – пояснил председатель ИКВО Виктор Черячукин. – Также этот проект позволит обеспечить людей, не имеющих возможности прийти на избирательный участок, возможностью подать заявление на голосование на дому.

Виктор Черячукин выразил надежду на то, что проект «ИнформУИК» привлечет к голосованию 17 марта даже тех волгоградцев, кто ранее не ходил на выборы.

– Возможно, люди, которые ранее не изъявляли желания проголосовать на дому, на этот раз его изъявят, – сказал он. – Это особенно важно в отношении избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам председателя УИК №301 Елены Железняковой, в Волгограде и области уже завершилось онлайн-обучение тех людей, которые будут заняты информированием граждан.

– В Ворошиловском районе обучение уже завершили все обходчики, – сообщила она. – В будущем запланировано еще и очное обучение тех, кто будет обслуживать население.

Подомовой обход избирателей, по данным ИКВО, завершится в Волгоградской области 7 марта.

Фото: пресс-служба ИКВО