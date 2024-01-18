Политика

В двери волгоградских избирателей 17 февраля постучат люди в экипировке

Политика 18.01.2024 18:48
0
18.01.2024 18:48


В Волгоградской области 17 февраля стартует подомовой обход избирателей, в котором будут принимать участие пять тысяч членов участковых избирательных комиссий. Информация об этом, сообщает ИА «Высота 102», прозвучала 18 января на заседании Общественного экспертного совета при Избирательной комиссии ВО, посвященном предстоящим президентским выборам 17 марта. 

Подомовой обход жителей Волгоградской области будет проводиться в рамках проекта «ИнформУИК», суть которого – информирование  населения о дате и времени голосования, адресе избирательного участка, а также о доступных способах волеизъявления – на участке, на дому или по месту нахождения. Что немаловажно, члены УИК расскажут волгоградцам и подробную информацию о кандидатах в президенты. Распознать сотрудников УИК волгоградцы смогут по специальной экипировке.  

Реализация этого проекта позволит информировать о предстоящих выборах, о формах, месте и времени голосования, о зарегистрированных кандидатах максимальное число избирателей, – пояснил председатель ИКВО Виктор Черячукин. – Также этот проект позволит обеспечить людей, не имеющих возможности прийти на избирательный участок, возможностью подать заявление на голосование на дому. 

Виктор Черячукин выразил надежду на то, что проект «ИнформУИК» привлечет к голосованию 17 марта даже тех волгоградцев, кто ранее не ходил на выборы. 

Возможно, люди, которые ранее не изъявляли желания проголосовать на дому, на этот раз его изъявят, – сказал он. – Это особенно важно в отношении избирателей с ограниченными возможностями здоровья. 

По словам председателя УИК №301 Елены Железняковой, в Волгограде и области уже завершилось онлайн-обучение тех людей, которые будут заняты информированием граждан. 

В Ворошиловском районе обучение уже завершили все обходчики, – сообщила она. – В будущем запланировано еще и очное обучение тех, кто будет обслуживать население.  

Подомовой обход избирателей, по данным ИКВО, завершится в Волгоградской области 7 марта. 

Фото: пресс-служба ИКВО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
17.01.2024 19:21
Политика 17.01.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Политика
04.01.2024 12:31
Политика 04.01.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Политика
29.12.2023 17:00
Политика 29.12.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Политика
29.12.2023 14:36
Политика 29.12.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Политика
27.12.2023 18:36
Политика 27.12.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Политика
26.12.2023 15:31
Политика 26.12.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Политика
23.12.2023 06:58
Политика 23.12.2023 06:58
Комментарии

0
Далее
Политика
16.12.2023 18:23
Политика 16.12.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2023 16:33
Политика 15.12.2023 16:33
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2023 15:38
Политика 15.12.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Политика
14.12.2023 12:35
Политика 14.12.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2023 11:37
Политика 14.12.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2023 09:05
Политика 14.12.2023 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Политика
11.12.2023 19:45
Политика 11.12.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Политика
11.12.2023 11:56
Политика 11.12.2023 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:10
Волгоградец на Старый новый год воткнул ножницы в спину женщиныСмотреть фотографии
21:00
Капуста и куры подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
«Привет дорожникам!»: под Волгоградом иномарка «добила» раскуроченную в ДТП «десятку»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:22
«Вынужденная мера»: «Динамо-Синара» вводит платный вход на матчиСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области ОМОН искал подозрительные предметы в храмахСмотреть фотографии
19:33
На юге Волгограда решились снести трухлявую двухэтажкуСмотреть фотографии
18:48
В двери волгоградских избирателей 17 февраля постучат люди в экипировкеСмотреть фотографии
18:23
«Перебудили весь подъезд»: к известному в Волгограде журналисту и историку пришли с обыскомСмотреть фотографии
16:36
«Еще покатаемся»: в Волжском перенесли на 2 недели сокращение трамвайных маршрутовСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде убийцу многодетной матери приговорили к 7 годам колонииСмотреть фотографии
15:55
Сотрудник ЕвроХим-ВолгаКалия Антон Нагайцев стал победителем конкурса «Я – репортер»Смотреть фотографии
15:53
В Камышине перед Крещеньем закрыли одну купельСмотреть фотографии
15:30
«Вину не признает»: подрядчика благоустройства по нацпроекту парка в Котово обвиняют в мошенничествеСмотреть фотографии
15:19
В Волгоградской области алиментщиков отправят пилить дрова для семей участников СВОСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцы вышли на митинг накануне Дня полного освобождения ЛенинградаСмотреть фотографии
14:21
В МАК озвучили причину крушения вертолета «Ансат» под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:56
Волгоградцы потеряли интерес к дешевым куриным яйцамСмотреть фотографии
12:15
«Ротор» проведет в Турции пять матчейСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде у запойного водителя конфисковали Mercedes E250Смотреть фотографии
11:50
В ГД разработают закон, направленный против травли в школахСмотреть фотографии
11:27
СК в Волжском завел дело на экс-сотрудника ФСИН за посылку с наркотикамиСмотреть фотографии
11:16
«Красный Октябрь» прокатал новый сплав стали для оборудования химической промышленности  Смотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом отменили крещенские купания из-за всплеска гриппа и ОРВИСмотреть фотографии
11:00
«Бежала на красный»: наезд на 59-летнюю волгоградку попал на видеоСмотреть фотографии
10:34
В центре Волгограда двое школьников пострадали в жестком ДТПСмотреть фотографии
10:32
«Не поддерживает СВО»: о прошлом сжегшего Коран в Волгограде Журавеля рассказал однокурсникСмотреть фотографии
10:23
«Не успел стать отцом»: инженер «Волгограднефтемаша» Роман Тюхтин погиб на СВОСмотреть фотографии
10:16
Андрей Бочаров назвал срок газификации всей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:12
Суд в Волгограде запретил крупному беспилотнику летать над сельхозполямиСмотреть фотографии
09:41
Пьяный в камуфляже избил сотрудницу МВД в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
 