«Еще покатаемся»: в Волжском перенесли на 2 недели сокращение трамвайных маршрутов

Власти Волжского отказались от сокращения трамвайных маршрутов с 22 января. Теперь обозначен другой срок – 5 февраля. Как рассказали V102.RU в МУП «Волжская автоколонна №1732», поводом стали обращения профсоюзных организаций предприятий химкомплекса и жителей города, а также необходимость проведения дополнительных организационных мероприятий.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что в Волжском предупредили об урезании количества рейсов на трамвайных маршрутах. Сокращению должны были подвергнуться рейсы на маршрутах №1, 2, 2а, 3, 4, 4а и 7. На линии в обозначенный срок не вышли бы от половины до трети единиц транспорта. Эта новость вызвала возмущение у волжан. Особенно – у сотрудников волжских предприятий, куда в том числе курсировали трамваи.



V102.RU сообщало также, что депутаты Волжской городской думы в конце прошлого года попросили дополнительное финансирование на работу общественного транспорта в областной думе. Поводом стали долги МУП «Волжская автоколонна №1732». В частности, сообщалось, что кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 100 млн рублей. При этом поддержку муниципальному предприятию оказала инспекция Федеральной налоговой службы, которая реструктуризировала долг предприятия путем продления срока действия договора на три года. Это позволило автоколонне продолжить работу.



Недавно Волжская городская дума приняла решение об акционировании МУП «Волжская автоколонна №1732».

