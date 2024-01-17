Общество

В Волжском из-за нехватки средств сократили трамвайные рейсы

Общество 17.01.2024 08:49
0
17.01.2024 08:49


Жителям Волжского объявили о сокращении количества трамвайных рейсов. Как сообщает V102.RU , соответствующая информация появилась на сайте МУП «Волжская автоколонна №1732». Новое урезанное расписание будет действовать с 22 января. Сокращению подвергнут рейсы на маршрутах №1, 2, 2а, 3, 4, 4а и 7. На линии не выйдут от половины до трети трамваев. А трамвай №1 и вовсе будет совершать всего один рейс в день.
Напомним, о катастрофическом положении с общественным транспортом власти Волжского заявили еще осенью прошлого года.  Всего на транспортное обслуживание Волжскому на год необходимо 1,345 миллиарда рублей. Это – согласно нормативным расчетам. На обеспечение минимальных потребностей по обслуживанию действующих городских маршрутов требуется порядка 470 млн рублей. При этом на 2024 год из регионального бюджета Волжскому на эти цели выделено 100 миллионов рублей. В 2023 году ситуация была  аналогичная: 100 миллионов было выделено областью и 111 миллионов транспортники получили из городского бюджета.
На сегодняшний день МУП «Автоколонна 1732» работает с убытками. Кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 100 млн рублей. 
В прошлом году депутаты городской думы направили обращение в Волгоградскую областную думу с просьбой выделить дополнительное финансирование автоколонне, погрязшей в долгах. Но, видимо, в деньгах городу отказали. Волжане опасаются, что недостаток средств отразится не только на трамваях, но и на автобусах.
Недавно Волжская городская дума приняла решение об акционировании МУП «Волжская автоколонна №1732». Спасет ли это городской общественный транспорт, покажет время.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.01.2024 11:51
Общество 17.01.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 11:46
Общество 17.01.2024 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.01.2024 11:32
Общество 17.01.2024 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 11:31
Общество 17.01.2024 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 11:19
Общество 17.01.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 11:18
Общество 17.01.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 10:01
Общество 17.01.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 10:01
Общество 17.01.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 09:48
Общество 17.01.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 09:26
Общество 17.01.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 08:15
Общество 17.01.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 07:12
Общество 17.01.2024 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2024 06:36
Общество 17.01.2024 06:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 21:28
Общество 16.01.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 20:20
Общество 16.01.2024 20:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:51
Бациллы вымерзли? Роспотребнадзор разрешил волгоградцам купаться зимойСмотреть фотографии
11:46
Сотрудники УФНС исполнили мечты «особенных» детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:32
«Первый троллейбус в 7 утра - поздно»: жители Жилгородка пожаловались на работу нового маршрута в час пикСмотреть фотографии
11:31
В Серафимовиче отменили крещенские купания из-за ледохода на ДонуСмотреть фотографии
11:19
На Украине погиб 42-летний мобилизованный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
Жителя Волгоградской области приговорили к 5 годам колонии за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Под Волгоградом перевернулась фура из ТурцииСмотреть фотографии
10:01
Жителей Камышина предупредили о зеленой воде из крановСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО водителем-санитаромСмотреть фотографии
09:48
Бывший тренер «Ротора» Хацкевич оскорбил ВолгоградСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде полиция изъяла из магазинов 6 тысяч пачек сигаретСмотреть фотографии
09:26
В честь погибшего в спецоперации Героя России назвали улицу в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:12
«Динамо-Синара» одержало гостевую победу над «Лучом»Смотреть фотографии
08:49
В Волжском из-за нехватки средств сократили трамвайные рейсыСмотреть фотографии
08:15
Волгоград остекленел после природной свистопляскиСмотреть фотографии
07:12
Волгоград отметили грантом правительства РФ за успехи в ЖКХСмотреть фотографии
06:36
Необщительной чиновнице из Дубовки напомнили о законах РФСмотреть фотографии
21:28
Волгоградцам обещают снежный шторм в ближайшие суткиСмотреть фотографии
20:31
В Волгограде по делу об убийстве IT-специалиста появился «новый» фигурантСмотреть фотографии
20:20
Сборник об «ангелах Сталинградской Победы» удостоили национальной премии в МосквеСмотреть фотографии
19:34
Коллекторы оставили пенсионерку без денег из-за фейкового долга перед «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
19:26
Репетиторов по обществознанию и информатике нарасхват разбирают в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:23
На юге Волгограда столкнулись два грузовика. Перекрыта дорогаСмотреть фотографии
17:47
Участникам хищения в Волгограде 460 млн рублей под видом возврата НДС дали от 3 до 5 лет колонииСмотреть фотографии
17:30
Врачи больницы Фишера в Волжском сотворили чудо в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
16:41
Руководителю волгоградского УФНС Роману Иванову вручили государственную наградуСмотреть фотографии
16:24
Путин утвердил звание почетного муниципального чиновника в РоссииСмотреть фотографии
16:11
Известный селекционер и автор многих сортов нута скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
«Что скажет ФАС?». Торговые сети в Волгограде заигрались с ценами на куриные яйцаСмотреть фотографии
14:43
Зарплата волгоградцев оказалась ниже среднероссийской на 10 тысячСмотреть фотографии
 