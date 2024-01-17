В Волжском из-за нехватки средств сократили трамвайные рейсы

Жителям Волжского объявили о сокращении количества трамвайных рейсов. Как сообщает V102.RU , соответствующая информация появилась на сайте МУП «Волжская автоколонна №1732». Новое урезанное расписание будет действовать с 22 января. Сокращению подвергнут рейсы на маршрутах №1, 2, 2а, 3, 4, 4а и 7. На линии не выйдут от половины до трети трамваев. А трамвай №1 и вовсе будет совершать всего один рейс в день.
Напомним,
о катастрофическом положении с общественным транспортом власти Волжского заявили еще осенью прошлого года. Всего на транспортное обслуживание Волжскому на год необходимо 1,345 миллиарда рублей. Это – согласно нормативным расчетам. На обеспечение минимальных потребностей по обслуживанию действующих городских маршрутов требуется порядка 470 млн рублей. При этом на 2024 год из регионального бюджета Волжскому на эти цели выделено 100 миллионов рублей. В 2023 году ситуация была аналогичная: 100 миллионов было выделено областью и 111 миллионов транспортники получили из городского бюджета.
На сегодняшний день МУП «Автоколонна 1732» работает с убытками. Кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 100 млн рублей.
В прошлом году депутаты городской думы направили обращение в Волгоградскую областную думу с просьбой выделить дополнительное финансирование автоколонне, погрязшей в долгах. Но, видимо, в деньгах городу отказали. Волжане опасаются, что недостаток средств отразится не только на трамваях, но и на автобусах.
Недавно Волжская городская дума приняла решение об акционировании МУП «Волжская автоколонна №1732». Спасет ли это городской общественный транспорт, покажет время.