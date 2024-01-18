В Волгоградской области уже второй райцентр отказался от проведения крещенских купаний в проруби, передает V102.RU. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Фролово запретила проведение обряда омовения в городских водоемах.

- Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по гриппу, ОРВИ и COVID-19, а также неокрепший лед на реке Арчеда запрещено проведение массовых купаний в водоемах города во время празднования религиозного праздника Крещение Господне, - сообщили в администрации города.

Для тех, кто все же хочет окунуться в ледяную воду, во Фролово крещенские купания организованы только в одном месте - в источнике Почаевской иконы Божьей Матери.

Напомним, что ранее были отменены крещенские купания на реке Дон в Серафимовичском районе Волгоградской области из-за опасного состояния ледового покрова.

По данным регионального управления МЧС, в этом году в Волгоградской области оборудованы 65 купелей, 7 из которых будут расположены на водоемах в черте Волгограда.

Всего в обеспечении безопасности жителей и гостей Волгоградской области в праздник Крещения Господня будут задействованы более 750 человек личного состава и более 200 единиц техники, в том числе от МЧС России более 110 человек личного состава и 28 единиц техники.

Фото из архива ИА «Высота 102»