Крещенские купания отменили на Дону под Волгоградом









На реке Дон в Серафимовичском районе Волгоградской области отменили крещенские купания из-за опасного состояния ледового покрова. Как сообщает районная администрация, из-за повышения уровня воды в реке Дон лед оторвался от берегов и вода вышла на поверхность. Выход на лед стал невозможен.

- Чтобы обеспечить безопасность, не допустить гибель и травматизм людей на водных объектах в период празднования Крещения Господня крестный ход для освящения воды в реке Дон и организация традиционной купели на реке Дон проводиться не будут, - сообщили в администрации Серафимовичского района.

Местным жителям рекомендуют отказаться от традиционного купания в иорданях. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.10 (Нарушение правил охраны жизни людей на водных объекта) КоАП РФ.

Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на Гидрометцентр РФ, на Дону вода поднялась на 23-27 см на участке между хутором Хованский и городом Серафимович. Причиной подъема воды стал так называемый зажор льда — скопление шуги и донных глыб в русле реки.

Крещенские купания, по традиции, верующие совершают уже после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. Доступ к купелям также открыт в течение всего дня 19 января в праздник Крещения Господня. В этом празднике, напомним, главное не искупаться, а быть в храме на службе в Крещенский сочельник и сам праздник Богоявления.



