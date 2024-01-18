Советский районный суд в Волгограде запретил эксплуатацию беспилотника, который проводил авиахимработы. Как сообщил V102.RU Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман, решение принято по требованию прокуратуры, которая выявила нарушения воздушного законодательства при эксплуатации этого беспилотного воздушного судна.

Установлено, что авиационно-химические работы с использованием беспилотника массой 88 кг проводились без сертификата летной годности, сертификата эксплуатанта и свидетельства внешнего пилота.

- В целях устранения нарушений Волгоградская транспортная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в порядке ст. 45 ГПК РФ о запрете эксплуатации беспилотного воздушного судна до получения необходимых документов, - пояснил транспортный прокурор.

Данные требования удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.