Волгоградцы вспомнили о взаимной поддержке на обледенелых улицах: фоторепортаж

В Волгограде утро 17 января преподнесло жителям неприятный сюрприз в виде слоя льда на пешеходных дорожках. Из-за некудышной уборки снега и температурных перепадов тротуары в очередной раз превратились в областном центре в полосу препятствий. Горожанам, сообщает ИА «Высота 102», ничего не оставалось кроме того, как вспомнить о взаимной поддержке. А некоторые волгоградцы и вовсе предпочли оставаться сегодня дома.





Отметим, что фотограф информагентства отправился на прогулку по центру Волгограда уже в разгаре рабочего дня. Однако, как оказалось, даже к 12.00 не везде на центральных улицах удалось увидеть дворников или песок – как свидетельство того, что работники коммунальных служб здесь все-таки проходили. Жители Волгограда выбирали безопасные островки в виде снега или крепче прижимались к своим спутникам.

– Сложнее всего, конечно, было тем, кому и без того тяжело передвигаться в силу возраста или физических возможностей, – говорит фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин. – Тротуары оказались для таких людей непроходимыми. В процессе съемки пришлось ловить нескольких пенсионеров.









Не чищенными от снега, покрывшимися льдом и не посыпанными песком сегодня оказались в центре Волгограда улицы Коммунистическая и Краснознаменская на всем протяжении, а также примыкающие к ним небольшие улочки. А вот вдоль проспекта Ленина возле магазинов рассыпали песок их работники. Не скупились на соль рабочие и возле ЦПКиО.





Отметим, что в администрации Волгограда еще утром сообщили о том, что спецслужбы вышли на обработку дорог и тротуаров.

– Бригады МБУ ЖКХ районов проводят работы на тротуарах, остановочных пунктах и парковых зонах с высоким пешеходным потоком, – сообщали в 8 утра в мэрии. Но, откровенно говоря, не все горожане заметили результаты этой работы.

По информации синоптиков, ледовый аттракцион на улицах Волгограда может стать еще более опасным 19 и 20 января. Так, согласно прогнозу регионального ЦГМС, в городе-герое послезавтра ожидается дождь со снегом и просто дождь с последующим понижением температуры воздуха в ночное время.

















Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»