Здравоохранение

Врачи больницы Фишера в Волжском сотворили чудо в новогоднюю ночь

Здравоохранение 16.01.2024 17:30
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16.01.2024 17:30


Настоящее новогоднее чудо сотворили врачи больницы имени Фишера в Волжском. Как рассказали V102.RU в медучреждении, 28-летний мужчина поступил в больницу в состоянии комы в последний день 2023 года, 31 декабря. Причиной послужила черепно-мозговая травма – у пациента диагностировали обширный многооскольчатый вдавленный перелом свода черепа.
Кроме того, у пациента стремительно нарастала эпидуральная гематома – кровотечение между костями черепа и твердой мозговой оболочкой, – которая сдавливала головной мозг. 

В тот же день врачи-нейрохирурги успешно провели операцию, сохраняя важные функции его организма: зрение, речь, подвижность. Послеоперационный период прошел без осложнений, и в настоящее время заново родившийся пациент готовится к выписке.
Благодаря  быстрой и точной диагностике, профессиональной работе врачей-нейрохирургов, реаниматологов и персонала операционного блока, которые успешно выполнили сложную операцию в срочном порядке, у пациента не пострадали ни интеллектуальные, ни другие функции. И сегодня молодой мужчина готов вернуться к полноценной жизни, уверяют врачи.
Фото больница имени Фишера VK.com

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