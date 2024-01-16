«Умер, не выходя из комы»: на Ставрополье похоронили погибшего на СВО боевого майора из Рудни

На Ставрополье простились с уроженцем рабочего поселка Рудня Волгоградской области майором ВС РФ Денисом Морозовым. Как сообщили V102.RU в администрации Руднянского района, Дениса Александровича похоронили в городе, где сейчас живет его семья.

Денис Морозов закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, а после окончания вуза как истинный офицер и гражданин своей страны продолжал службу и служение Родине. Службу проходил в разных должностях в воинских частях Ставропольского края и города Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.

– Денис Морозов неоднократно участвовал в боевых действиях и в военных конфликтах в Грузии, Сирии и на Украине. Имеет государственные, боевые и ведомственные награды. Денис Александрович был настоящим патриотом нашей страны, любящим сыном, мужем, отцом. Погиб при исполнении задач специальной военной операции на Украине, – говорится в некрологе.

Друзья и коллеги Дениса Морозова рассказали подробности смерти Дениса.



– Денис получил тяжелое ранение на СВО и находился на лечении в Петербурге. Он был в коме. До последнего часа все родные и близкие надеялись на чудо.... Но увы. Каждый кто проходил наземную подготовку в бункере, видел его фото. Молодой сильный красивый парень в камуфляже стоит у двери самолёта в готовности к прыжку. Светлая память Денису, – говорится в одном из ставропольских пабликов.

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