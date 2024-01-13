В Волгограде после январских праздников бесследно пропал мужчина

В Волгограде разыскивают пропавшего 37-летнего местного жителя. Мужчина ушел из дома и бесследно исчез, сообщает V102.RU.
— Пропал Дмитрий Васильевич Кириллов. С 12 января 2024 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы волгоградца:
рост 180 сантиметров
худощавое телосложение
волосы темно-русые
глаза карие.
В день исчезновения был одет в сине-голубую куртку, брюки черного цвета, черные ботинки и черную шапку. Если вы располагаете сведениями, способными помочь розыску, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 995 412 61 04 или на бесплатную горячую линию 8 800 700 54 52, либо по номеру 112.
Фото: «Лиза Алерт» / vk.com
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