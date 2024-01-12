Аварийный дом в Волгограде с рухнувшим потолком при запуске отопления залило кипятком

- Засыпая, я слышала, как на чердаке кто-то ходит, поняла, что слесари пришли, а проснулась я от странного шума – вскочила, а по стенам, с потолка везде течет вода! Она была такая горячая, что пластиковый тазик, который я подставила, лопнул! - рассказала V102.RU женщина.
По словам женщины, пережившей настоящий шок, воды в ее квартире было по щиколотку.
- Я испугалась за кота, подумала, что он сварится в этом кипятке, в сапогах дошла до окна, открыла форточку, чтобы, если что, он смог выпрыгнуть. Слава Богу, потом его нашла живым-невредимым, - вспоминает Евгения.
По словам жителей, кипяток лился с потолков и в других квартирах. Люди долгое время при этом не могли дозвониться в экстренные службы 112.
- Операторы были все время заняты, потом зачем-то включили голосового робота, который начал что-то говорить на английском языке. Зачем нам английский? Мы чуть в кипятке не сварились! Хорошо, что хотя бы в аварийную службу дозвонились. Они приехали, все перекрыли. Теперь сидим и ждем, когда же все-таки дадут отопление, - говорят люди.
Жители утверждают, что этой катастрофы можно было бы избежать, если бы сотрудники УК прогрел паяльной лампой всего метра четыре замерзшего трубопровода на чердаке.
- Мы просили, чтобы это сделали, но в управляющей компании, видимо, не хватало работников, хотя понимаем, что не мы одни сидим с холодными батареями. Ну, а о том, что это случится, мы предупреждали, когда позавчера у нас кусок потолка в подъезде обвалился. Что еще должно произойти, чтобы спасли наш дом и нас тоже? - вопрошают горожане.
Напомним, двухэтажка по ул. 4-й участок попала в список домов, оставшихся без отопления в результате аварий на сетях в Тракторозаводском районе. Накануне здесь обрушилась часть потолочного перекрытия. По словам горожан, сегодня в терпящий бедствие дом наведались и сотрудники жилищной инспекции, и управляющей компании. Даже, говорят волгоградцы, приходил мужчина в шарфике из администрации Краснооктябрьского района.
- Он очень просил нас потерпеть и обещал, что отопление дадут непременно уже сегодня к вечеру, - рассказали жители. – Вот сидим, ждем, может и правду дадут?
Между тем, о порывах труб сообщают и другие жители Волгограда. Подобное происшествие случилось в доме №1 по ул. Луговского.
- В доме с 7 января нет отопления, 9 января отключили горячую воду. А вчера произошел разрыв трубы на 5-ом этаже, вода попала в щиток, боимся, что произойдет замыкание. Пишем и звоним во все инстанции, только принимают заявки. Мы не знаем, что делать! – взывают о помощи горожане.
Редакция V102.RU обратилась за комментарием в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, сколько аварий на внутридомовых системах произошло в Тракторозаводском районе Волгограда при запуске отопления в последние дни, и прокомментировать ситуацию с домом №14 по ул. 4-ый участок.