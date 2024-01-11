Общество

«Из 176 домов запустили половину»: в мэрии отчитались о ситуации с отоплением в ТЗР

Общество 11.01.2024 21:07
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11.01.2024 21:07


В администрации Волгограда прошло очередное заседание оперативного штаба по запуску отопления в Тракторозаводском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, стало известно о появлении отопления в половине из 176 домов, где оно отсутствовало из-за порыва на трубопроводе на улице Ополченская.
В частности, главе Волгограда Владимир Марченко доложили о поэтапном возвращении тепла в дома, которые разбили условно на несколько зон, связанных с рельефом местности – часть многоквартирных домов находится на возвышенности, а часть – в низине. Чтобы избежать новых проблем на котельной, решено подключать дома в границах таких зон.
В штабе еще раз напомнили, что в процессе возвращения тепла в дома участвуют также дополнительные силы в виде аварийных бригад из других районов города. При этом глава Волгограда заверил, что они обеспечены всем необходимым оборудованием.

Директор ООО «Концессии теплоснабжения» Михаил Гущин добавил, что в настоящее время компания оказывает всю необходимую помощь в восстановлении отопления в домах ТЗР. По его словам, составлен график круглосуточной работы аварийных бригад, предусматривающий сменность. Михаил Гущин также извинился перед жителями за доставленные неудобства.

Напомним, сегодня прошло совещание об устранении последствий двух аварий на севере Волгограда, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Глава областного центра заверил, что дома подключены к источнику теплоснабжения, завершается заполнение внутридомовых систем отопления и восстановление теплового режима.
Однако, признал Владимир Марченко, в ряде домов  вскрылись проблемы – из-за особенностей конструкции внутридомовых систем отопления затруднена циркуляция теплоносителя, что потребует дополнительного времени для перезапуска системы отопления в домах. 

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