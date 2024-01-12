Между тем, напомним, ранее районные власти заявляли, что новый водовод Филино-Котово должен был быть построен до 1 декабря 2023 года. Средства были выделены району на возведение нового водовода в связи с полной изношенностью старых сетей, что ставило под угрозу проведение отопительного сезона. Во время проведения работ строители повредили нефтепровод, в связи с чем произошел разлив нефти и окружающей среде был причинен серьезный ущерб. При этом порывы на сетях в Котово продолжаются, из-за чего в домах периодически происходят отключения тепла и воды.
Общество 12.01.2024 12:09
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12.01.2024 12:09
Глава Котовского района Сергей Чумаков признался, что новый водовод, на который из резервного фонда администрации Волгоградской области было выделено 632 миллиона рублей, в срок не построен.
– 28 декабря истек срок исполнения контракта, заключённого администрацией района с ООО «ИнвестСтройКонтроль» на проведение ремонтных и восстановительных работ на водоводе Филино-Котово. В соответствии с условиями контракта, до 11 января подрядчик должен был предоставить комплект документов, подтверждающих факт выполнения работ. Документы предоставлены не были, – заявил Сергей Чумаков в своем телеграм-канале.
Глава пояснил, что муниципальная комиссия по контролю за ходом выполняемых работ по контракту 11 января провела очередную проверку с выездом на объект, в ходе которой выявила, что работы в полном объеме не выполнены.
– В связи с этим подрядчику были отправлены претензии о предоставлении документов и наложении штрафных санкций. Контроль за ходом проведения ремонтных и восстановительных работ продолжается, – заверил Сергей Чумаков.
Между тем, напомним, ранее районные власти заявляли, что новый водовод Филино-Котово должен был быть построен до 1 декабря 2023 года. Средства были выделены району на возведение нового водовода в связи с полной изношенностью старых сетей, что ставило под угрозу проведение отопительного сезона. Во время проведения работ строители повредили нефтепровод, в связи с чем произошел разлив нефти и окружающей среде был причинен серьезный ущерб. При этом порывы на сетях в Котово продолжаются, из-за чего в домах периодически происходят отключения тепла и воды.
Между тем, напомним, ранее районные власти заявляли, что новый водовод Филино-Котово должен был быть построен до 1 декабря 2023 года. Средства были выделены району на возведение нового водовода в связи с полной изношенностью старых сетей, что ставило под угрозу проведение отопительного сезона. Во время проведения работ строители повредили нефтепровод, в связи с чем произошел разлив нефти и окружающей среде был причинен серьезный ущерб. При этом порывы на сетях в Котово продолжаются, из-за чего в домах периодически происходят отключения тепла и воды.
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