



В Волгограде наградили сотрудников отделений банков, которые помешали мошенникам украсть деньги со счетов граждан. Как рассказали в Отделении Южного ГУ Банка России по Волгоградской области, за личный вклад в борьбу с аферистами, профессионализм и преданность своему делу сотрудников банков поблагодарили заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области Вениамин Диденко и заместитель прокурора Волгоградской области Петр Треглазов, а также вручили им благодарственные письма.

Однако мошенники не снижают напора в стремлении завладеть чужими денежными средствами. Несмотря на то, что в период с июля по сентябрь 2026 года фишинговых атак стало вполовину меньше, количество атак с применением вредоносных программ выросло на 30%. С 1 марта 2027 года банки будут обязаны защищать клиентов от таких атак тоже и возвращать деньги, если операцию проведут вопреки сигналам системы или с зараженного телефона. Эта норма вошла в новый пакет антимошеннических мер «Антифрод 2.0».

Ответственность за защиту от мошеннических звонков будут нести и операторы связи, они также будут обязаны компенсировать ущерб людям при невыполнении требований по выявлению действий злоумышленников.

Фото Отделения Южного ГУ Банка России по Волгоградской области



