Волгоградцев предупредили об опасной красной икре с Сахалина

Любителям красной икры стоит внимательно проверять информацию о ее производителе, так как выявлены фантомные предприятия, якобы выпускающие этот деликатес.

Как сообщили V102.RU в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, соответствующее предупреждение пришло в Волгоград от управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, где уже выявлены факты реализации фальсифицированной лососевой икры производства ООО «Персей» (ИНН 6504027411, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42) и/или его правопреемника ООО «Нави» (ИНН 6504011323 Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 57).

- Установлено, что ООО «Персей» и ООО «Нави», по указанным в маркировке адресам, не осуществляют хозяйственную деятельность по выпуску рыбной продукции, в том числе по выпуску икры зернистой лососевых пород, и являются «предприятиями-призраками», - сообщает управление.

Специалисты отмечают, что данная продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях и маркируется с использованием недостоверных сведений об адресе производства.

В случае выявления фактов реализации такой продукции в Волгоградской области, то об этом следует уведомить территориальное управление Роспотребнадзора. Телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30.