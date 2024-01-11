Инспекторы ДПС Денис Яковлев и Дмитрий Бацалёв спасли рожавшую в пути волгоградку, сообщает V102.RU.

— Полицейские находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию из дежурной части о том, что необходима помощь супружеской паре, которая двигалась в перинатальный центр Советского района, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оказалось, что по пути в больницу у девушки начались роды. Вдобавок в этот день шел мокрый снег, а дороги сковал гололед. Супруг принял решение позвонить в полицию и попросить помощи.

— Сотрудники ГАИ незамедлительно выехали навстречу машине заявителя. Включив звуковые и световые сигналы, они сопроводили автомобиль до перинатального центра. Прибыв в медучреждение, полицейские помогли женщине подняться по ступенькам в отделение и передали ее медикам, — добавили в силовом ведомстве.

Благодарный муж и отец выразил благодарность сотрудникам МВД за проявленную оперативность и готовность помочь. У счастливого волгоградца родился сын.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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