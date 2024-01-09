В Волгоградской области трое сотрудников полиции в первый день нового года помогли женщине с маленьким ребенком вовремя добраться до больницы, тем самым спасли жизнь малышу. В редакцию V102.RU обратилась мама мальчика Анна Шачнева, которая рассказала свою историю и попросила поблагодарить сотрудников полиции за отзывчивость и помощь.

– В первый день нового 2024 года я мчалась на машине в больницу: состояние моего маленького сына ухудшалось с каждой минутой, –вспоминает тот день Анна. - На въезде в Волгоград я поняла, что могу потерять драгоценное время в пробках и на светофорах. Рядом был пост ДПС, и я в панике бросилась за помощью к полицейским. Ребята среагировали мгновенно. Они срочно переместили нас с сыном в свой автомобиль, включили сирену и помчались в больницу.

По словам Анны, благодаря этому ее сыну, которому 2 года и 10 месяцев, вовремя оказали медицинскую помощь. Волгоградские врачи помогли задыхающегося малышу, у которого к тому же была еще и высокая температура. В настоящее время жизни ребенка уже ничего не угрожает. Он с мамой находится в инфекционной больнице в Волгограде.

– Благодаря оперативности Романа Ломова, Никиты Серебрякова и Алесь Девлекеева драгоценное время не было упущено, – считает Анна. – Эти люди откликнулись на чужую беду, проявили сострадание и готовность помочь. Они всю дорогу до больницы старались поддержать и успокоить меня, совершенно незнакомого им человека. Потом они позвонили, расспрашивали о состоянии сына, которому, благодаря докторам, уже стало лучше. Я всегда буду помнить об этих людях - обыкновенных с виду ребятах. Но у каждого из них большое сердце и отзывчивая душа.

Женщина уже позже, находясь с ребенком в больнице Волгограда, узнала имена полицейских, которым безмерно благодарна.

Анна рассказала, что ее сын прибаливал еще до Нового года. Они обращались к врачам по месту жительства в городе Новоаннинский. Последний раз женщина с сыном была у врачей 31 декабря. Малышу сделали укол, сняли спазм и отправили лечиться домой. Однако утром 1 января мальчику стало резко плохо и женщина, чтобы не терять время, приняла решение везти его на машине в Волгоград. Волгоградские врачи диагностировали у ребенка пневмонию.