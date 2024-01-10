Общество

Новая мегаферма в Волгоградской области вышла на рекордное производство молока

Общество 10.01.2024 09:52
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10.01.2024 09:52


Строительство крупнейшего молочного комплекса, который также называют молочной мегафермой, завершается в Калачевском районе Волгоградской области на базе СП «Донское», передает V102.RU.

По информации администрации региона, с темпом работ на этом объекте сегодня, 10 января, ознакомился губернатор Андрей Бочаров. 

В ходе поездки в район глава региона проведет выездное заседание Президиума совета при губернаторе Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК. Как ожидается, на этом совещании обсудят задачи, которые стоят перед отраслью на ближайшие 10 лет. 

Напомним, что на СП «Донское» с 2019 года в несколько этапов реализуется крупный инвестиционный проект по расширению и модернизации производства. Темпы работ почти на год опережают обозначенные ранее сроки. На данный момент хозяйству уже удалось более чем в 2 раза увеличить производство продукции по сравнению со стартовыми показателями. В настоящее время СП «Донское» производит 38 тысяч тонн молока в год. По итогам реализации проекта планируется, что общее производство вырастет до 40 тысяч тонн в год. 

- В прошлом году мы закончили очередной этап — построили телятник и необходимую для его функционирования инфраструктуру. Завершить весь проект по плану мы должны в 2025 году, но надеюсь, что уже в 2024 году мы выполним полностью последний этап, — отметил руководитель предприятия Александр Колесниченко. — Объемы производства уже таковы, что каждому ребенку в области мы в день можем дать по стакану молока.

Фото: администрации Волгоградской области

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