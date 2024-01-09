На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции погиб 39-летний мобилизованный из Волгоградской области Дмитрий Черников, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Новоаннинского района.

— В результате полученного ранения в ходе военной службы при выполнении специальных обязанностей в зоне СВО погиб наш земляк Дмитрий Михайлович Черников. В октябре 2022 года был призван на службу по мобилизации, — рассказали местные власти. — Дмитрий с честью и достоинством выполнил долг военнослужащего по защите мирных граждан.

Уточняется, что Дмитрий Черников — уроженец Узбекистана, но в городе Новоаннинском он проходил учебу. Как сообщает общественно-политическое издание «Авангард», церемония прощания с погибшим пройдет завтра, 10 января. Похоронят мобилизованного в хуторе Березовка 1-ая.

Фото и коллаж: администрация Новоаннинского района, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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