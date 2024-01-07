В СВО погиб боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Север»

В ходе специальной военной операции погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» Андрей Мещеряков с позывным «Север», сообщает V102.RU со ссылкой на депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова.

— В бою за правое дело погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград». Волгоградец, добрый, надежный мужчина. Он избрал защиту Родины профессией больше 15 лет назад и всегда с честью исполнял свой долг, — написал политик в своем Telegram. — Когда враги развязали против нашей Родины агрессию, конечно, пошел защищать Отечество. Когда Андрей присоединился к «Бессмертному Сталинграду», это укрепило отряд и в боевом, и в человеческом плане. Андрей Мещеряков многому научил младших товарищей, показал пример настоящего мужского характера.

Прощание с нашим земляком состоится завтра, 8 января, в 14.00 в зале № 1 городского ритуального комплекса, расположенного по улице Землячки, 74. Похороны пройдут на Верхнезареченском кладбище Тракторозаводского района Волгограда в 15.00.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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