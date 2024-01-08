В Волгограде похоронили 97-летнюю защитницу Сталинграда Антонину Григулич





В Волгограде сегодня простились с защитницей Сталинграда Антониной Григулич. Она ушла из жизни на 98-ом году, рассказали V102.RU в городской думе. В Волгограде сегодня простились с защитницей Сталинграда Антониной Григулич. Она ушла из жизни на 98-ом году, рассказали V102.RU в городской думе.

Фронтовая медсестра, прошедшая всю Великую Отечественную войну в составе прославленной 65-й армии генерала Батова, Антонина Григулич спасла сотни жизней солдат и офицеров Красной Армии. Фронтовая медсестра, прошедшая всю Великую Отечественную войну в составе прославленной 65-й армии генерала Батова, Антонина Григулич спасла сотни жизней солдат и офицеров Красной Армии.





Антонина Георгиевна родилась в 1926 году в Сталинградской области. Была еще школьницей, когда началась Великая Отечественная война. С началом Сталинградской битвы пошла добровольцем в полевой госпиталь №851, входивший в состав легендарной 4-й танковой армии генерала Павла Ивановича Батова. Антонина Георгиевна родилась в 1926 году в Сталинградской области. Была еще школьницей, когда началась Великая Отечественная война. С началом Сталинградской битвы пошла добровольцем в полевой госпиталь №851, входивший в состав легендарной 4-й танковой армии генерала Павла Ивановича Батова.

Сначала санитаркой, а затем и медсестрой Антонина Григулич фронтовыми дорогами дошла до Берлина. После войны вернулась в Сталинград и свою трудовую биографию связала с заводом «Баррикады», где проработала около 40 лет.У Антонины Георгиевны - более 25 государственных наград. Но самыми главными она сама всегда считала медали «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».