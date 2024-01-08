Общество

В Волгограде похоронили 97-летнюю защитницу Сталинграда Антонину Григулич

Общество 08.01.2024 21:36
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08.01.2024 21:36


В Волгограде сегодня простились с защитницей Сталинграда  Антониной Григулич. Она ушла из жизни на 98-ом году, рассказали V102.RU в городской думе.
Фронтовая медсестра, прошедшая всю Великую Отечественную войну в составе прославленной 65-й армии генерала Батова, Антонина Григулич спасла сотни жизней солдат и офицеров Красной Армии.

Антонина Георгиевна родилась в 1926 году в Сталинградской области. Была еще школьницей, когда началась Великая Отечественная война. С началом Сталинградской битвы пошла добровольцем в полевой госпиталь №851, входивший в состав легендарной 4-й танковой армии генерала Павла Ивановича Батова.
Сначала санитаркой, а затем и медсестрой Антонина Григулич  фронтовыми дорогами дошла до Берлина. После войны вернулась в Сталинград и свою трудовую биографию связала с заводом «Баррикады», где проработала около 40 лет.
У Антонины Георгиевны - более 25 государственных наград. Но самыми главными она сама всегда считала медали «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».
Фото городской думы/t.me

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