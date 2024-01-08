Волгоградцев в частном секторе заблокировали гололед и снегопад

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о работе техники на улицах Волгограда в связи со снегопадом. Власти обещали расчистить сначала главные дороги, а потом – второстепенные. Работы будут вестись всю ночь, заверили в мэрии. Власти также обратились к горожанам завтра сделать выбор в пользу общественного транспорта.
Общество 08.01.2024 21:40
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08.01.2024 21:40
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о работе техники на улицах Волгограда в связи со снегопадом. Власти обещали расчистить сначала главные дороги, а потом – второстепенные. Работы будут вестись всю ночь, заверили в мэрии. Власти также обратились к горожанам завтра сделать выбор в пользу общественного транспорта.
Жители частного сектора в Волгограде бьют тревогу и просят чиновников обратить внимание на их безвыходное положение. Как рассказали V102.RU волгоградцы, проживающие на улице Щаденко в Дзержинском районе, уже два дня люди не могут выехать на автомобилях с территории своих домовладений.- После ледяного дождя около домов сначала все покрылось коркой, а, чтобы попасть на улицу Хорошева, надо подняться в горку, которая тоже во льду. Машины застревают. Нам без помощи дорожников не обойтись. Надо, чтобы хотя бы песком посыпали. А теперь еще и снег пошел. Если дорогу не расчистят, нас вообще здесь замуруют надолго, - пожаловались горожане.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о работе техники на улицах Волгограда в связи со снегопадом. Власти обещали расчистить сначала главные дороги, а потом – второстепенные. Работы будут вестись всю ночь, заверили в мэрии. Власти также обратились к горожанам завтра сделать выбор в пользу общественного транспорта.
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