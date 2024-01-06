В главном храме Волгограда готовятся к Рождественским богослужениям

6 января в 23:40 – Часы (краткое богослужение).
Опубликовано расписание Рождественского богослужения в главном храме Волгограда. Возглавит Рождественские богослужения в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского Волгограда митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, сегодня, 6 января в 17:00 ч. начнется праздничное всенощное бдение.
7 января в 00:00 - Божественная литургия.
Напомним, сегодня православные отмечают Рождественский сочельник, а завтра, 7 января, Рождество.