В Центральном районе Волгограда 4 января троллейбус №10а протаранил «четырнадцатую» на пересечении улиц Невская и Пархоменко перед Комсомольским мостом. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение транспортных средств произошло в 14.01.

– 29-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь по улице Невская со стороны улицы Мира, на пересечении с улицей Пархоменко при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с троллейбусом №10. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, – рассказали в пресс-службе главка полиции. – На место для оформления материалов ДТП выезжал наряд ДПС городской Госавтоинспекции.

Отметим, что у водителя легковушки была возможность избежать столкновения. К тому моменту, как мужчина начал совершать поворот, водитель троллейбуса начал движение.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области