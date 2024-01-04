В Волгограде чаще сокращают юристов и берегут рабочий персонал





В Волгоградской области работодатели в 2023 году стали реже сокращать сотрудников. К таким выводам по итогам проведенного исследования пришли аналитики hh.ru. В опросе, проведенном по итогам трудового года, приняли участие 3 067 соискателей в Волгоградской области, ЮФО и РФ.

– 55% опрошенных волгоградцев и жителей ЮФО рассказали, что на протяжении 2023 года в их компании не было сокращений сотрудников. Похожий ответ – более 60% дали и в целом опрошенные жители России, при этом год назад процент был ниже – 50%, то есть, сокращения штата в 2023 стали более редким явлением на рынке труда, – говорится в исследовании.

Впрочем, 11% респондентов отметили, что сокращения все же были, и называли их массовыми. Чаще всего такие ответы давали юристы (48%) и специалисты по управлению персоналом (41%).

– О том, что сокращения в их компании в 2023 году не практиковались, чаще всего сообщают представители производственных профессий (70%) и транспортной сферы (69%), – утверждают аналитики.

Что интересно, события 2023 года, в том числе, СВО и санкции, 9% волгоградцев и жителей ЮФО признали факторами, позитивно повлиявшими на работу компаний-работодателей.

– Чаще прочих так считают высший и средний менеджмент (19%), представители сферы закупок (17%) и маркетологи (16%). При этом еще 40% отметили негативное влияние, чаще всего такого мнения придерживаются работники розницы (52%), безопасности (51%) и продаж (49%). Оставшиеся 51% затруднились ответить, – говорится в итогах исследования.