Известные волгоградцы рассказали, чего ждут от нового 2024 года





Каждый из нас в преддверии и с наступлением нового года ждет если не позитивных перемен, то хотя бы сохранения того лучшего, что принес год прошедший. Редакция ИА «Высота 102» решила выяснить, на что надеются, чего ждут и чего желают для себя и всех жителей в 2024 году известные волгоградцы.





Профессор ВолгГМУ и изобретатель экзоскелета «ЭКЗАР 34» Александр Воробьев говорит, что желает всем волгоградцам того же, чего и себе. В списке – простые, но бесценные вещи.

– Для всех волгоградцев я желаю мира и благополучия. Для самых маленьких, и особенно тех 29-ти, которые родились в новогоднюю ночь, я желаю здоровья, чтобы росли послушными и встречали на своем пути только добрых людей. Творческой и неиссякаемой энергии желаю всем взрослым работающим волгоградцам. Пусть результаты их трудов будут полезными и приносят радость. Тем же, кто много лет трудился и сегодня находится на отдыхе, я хочу пожелать, чтобы этот отдых был в удовольствие. Эти пожелания и есть мои ожидания от нового года. Я надеюсь на Победу, мир и наше общее благополучие в 2024 году.

Соавтор экзоскелета Федор Андрющенко надеется, что в новом году россияне, и волгоградцы в частности, окрепнут не только физически, но и духовно.

– В масштабах всей страны я жду от нового 2024 года упрочнения России на мировой арене. Надо сказать, что Россия показала себя достойно в прошедшем году, несмотря на санкции и давление. Также надеюсь, что люди начнут более миролюбиво и прощающе относиться к окружающим. Это касается всех – моих и ваших соседей, коллег по работе и т.д. Волгоградцы всегда были добрыми, открытыми, стойкими и одновременно находчивыми. Мне хотелось бы, что мы наконец об этом вспомнили. И, должен сказать, наша молодежь уже к этому возвращается – все меньше молодых людей думают сегодня на уровне холодильника. Больше интересуются, больше путешествуют по стране.





Рассуждая о переменах, Андрющенко отмечает, что в Волгограде они действительно есть. А тем, кто их не замечает, напоминает притчу о пчелах и мухах.

– Пчела летит и видит по сторонам цветы и благоухание. А что видят мухи? Только грязь и помойки. Так вот надеюсь, что среди нас в новом году станет еще больше «пчел», – заключает собеседник информагентства. – Ожидаю, что наши люди начнут более активно искать работу и работать.





Известный математик, автор учебных пособий Сергей Тынянкин обращается к подрастающему поколению и надеется на способность молодых людей критически мыслить.

– Я желаю в новом году нашим гражданам учиться, учиться и учиться. Поскольку я все-таки работаю со школьниками, я хочу пожелать, чтобы они учились у хороших преподавателей. Может быть, будет жестко сказано, но я надеюсь, что они не будут воспринимать буквально все то, что говорят школьные учителя. Все, что им говорят, ученики должны пропускать через свои мозги и решать, стоит ли доверять этому или нет. Что касается самого себя? Это лишнее. Я имею то, что хочу, – у меня интересная и напряженная работа. А по поводу волгоградцев – я не раз убеждался, что у них совершенно разные интересы, вплоть до противоположных. Но всем нашим землякам я хочу пожелать все-таки, чтобы Волгоград оставался Волгоградом.





Председатель волгоградского отделения Союза журналистов Вячеслав Черепахин на первое место ставит предстоящее развитие Волгограда.

– Что я жду в этом году? Пожалуй, я немного переформулирую, поскольку мне не нравится ждать – я предпочитаю делать. На что я надеюсь в этом году? На уровне страны я надеюсь, что разрешится ситуация в зоне СВО и перестанут гибнуть люди. События последних дней 2023 года в Белгороде показали нам, насколько тонка грань между миром и бедой. Поэтому я надеюсь, что все разрешится в этом году. На уровне города я надеюсь (и буду работать на это), что начнет реализовываться 10-летняя программа развития Волгограда, которая даст нашему городу новые перспективы и позволит занять ему достойное место в России как одному из лучших городов страны.





А вот известный в Волгограде лингвист Василий Супрун полон творческих планов. От нового года он ждет продуктивной работы совместно со студентами.

– Год только начался, а у меня уже многие его дни расписаны. Сразу после рождественских каникул улетаю в Санкт-Петербург, где в alma-mater буду участвовать в защите кандидатской диссертации китайской аспирант. Работа хорошая, в Китай уедет хороший специалист по русскому языку. Потом будет экзаменационная сессия в ВГСПУ, а в конце января снова полечу в Питер на традиционное совещание российских диалектологов. Наш университет участвует в создании Лексического атласа русских народных говоров, в третьем томе будет 8 карт, подготовленных сотрудниками нашей кафедры. А потом будут конференции в Саратове, Красноярске, Москве. Мы тоже будем проводить в апреле свою очередную «Сталинградскую гвоздику», на которой будет студенческая секция. К нам приедут не только студенты из соседних городов, но и по приглашению Волгоградского института гражданского общества, руководимого Инной Анатольевной Прихожан, студенты новых российских территорий: из Мелитополя, Бердянска, Донецка, Луганска, Горловки. Год ожидается интересный.