Очень сильный гололед прогнозируют синоптики в районах Волгоградской области





Резкие температурные перепады и осадки могут стать причиной образования сильной гололедицы в отдельных районах Волгоградской области 4 января. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», предупредили волгоградские синоптики.

Так, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, в четверг в регионе днем возможен местами умеренный и мокрый снег при дневной температуре воздуха от -1 до +4 градусов. Однако уже к вечеру столбики термометров могут опуститься до отрицательных отметок, что, в свою очередь, приведет к образованию льда на дорогах.

– 4 января в Волгоградской области на дорогах возможна гололедица, местами сильная, – предупреждают специалисты, отмечая при этом, что температурные качели более вероятны в южных районах региона, а в районах северной половины области днем ожидается устойчивая отрицательная температура от -6 до -11 градусов.

Существенная разница в температурных показателях сохранится и 5 января. Так, днем в пятницу в южных районах Волгоградской области ожидается от +2 +7 градусов, в районах северной половины области – от -3 до -8 градусов.