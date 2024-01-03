Прокуратура займется пассажирами экстренно севшего в Волгограде борта

Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту экстренной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в международном аэропорту Волгограда, сообщает V102.RU.

— По поручению Южной транспортной прокуратуры Волгоградская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров. Сотрудники надзорного ведомства осуществляют прием пассажиров. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, — заявили информагентству силовики.

В свою очередь пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова пояснила в ответ на запрос «Высоты 102», что пассажиры рейса находятся в здании терминала.

— С ними работают представители авиакомпании, согласно Федеральным авиационным правилам. Ожидается прибытие резервного самолета. Вылет из Волгограда запланирован на 16.50, — добавила Голодова.

Напомним, что борт, следовавший по маршруту Москва — Махачкала совершил вынужденную посадку в волгоградской воздушной гавани в 11.54 по техническим причинам. Уточняется, что приземление прошло благополучно. По информации телеканала «Звезда», пассажирский Airbus A320 дважды подавал сигнал тревоги спустя почти час полета, а затем приступил к снижению.

Фото: Южная транспортная прокуратура