В аэропорту Волгограда экстренно сел борт Москва — Махачкала

В аэропорту Волгограда сегодня, 3 января, совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Москва — Махачкала, сообщает V102.RU.
— Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 11.54 по техническим причинам, — пояснила информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
Уточняется, что приземление прошло благополучно. По информации телеканала «Звезда», пассажирский Airbus A320 дважды подал сигнал тревоги спустя почти час полета, а затем приступил к снижению. Самолет вылетел из Домодедово.
Фото: архив ИА «Высота 102»