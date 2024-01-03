Происшествия

В аэропорту Волгограда экстренно сел борт Москва — Махачкала

Происшествия 03.01.2024 12:14
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03.01.2024 12:14


В аэропорту Волгограда сегодня, 3 января, совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Москва — Махачкала, сообщает V102.RU. 

— Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 11.54 по техническим причинам, — пояснила информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Уточняется, что приземление прошло благополучно. По информации телеканала «Звезда», пассажирский Airbus A320 дважды подал сигнал тревоги спустя почти час полета, а затем приступил к снижению. Самолет вылетел из Домодедово.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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