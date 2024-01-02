В Волгоградской области 1 января родились 39 младенцев

Общество 02.01.2024 12:49
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02.01.2024 12:49
39 малышей появились на свет в первый день 2024 года. Это гораздо больше, чем 1 января 2023 года – тогда родились 27 малышей. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, среди новорожденных – 22 девочки и 17 мальчиков. Из них – так называемая «королевская двойня». Мальчик и девочка родились в перинатальном центре №1.
Первым же после боя курантов на свет появился мальчик, как сообщало V102.RU, – роды приняли врачи больницы №7. Его мамой стала 40-летняя женщина.
Фото Region_34/t.me
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