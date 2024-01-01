Первый в 2024 году малыш родился в Волгограде через 15 минут после боя курантов

Первым новорожденным в 2024 году в Волгоградской области стал мальчик. Как сообщили V102.RU в облздраве, малыша родила 1 января в 00:15 в родильном доме клинической больницы 7 Советского района Волгограда 40-летняя Ольга.

У Ольги и ее мужа Сергея это уже второй ребенок. Мальчик ростом 54 см и весом 3060 гр. Ребенок и его мама чувствуют себя хорошо.

В профильном комитете региона отмечают, что в Волгоградской области созданы все условия для поддержки материнства. Женщинам в период беременности и родов медпомощь оказывают 47 лечебных учреждений. В регионе выстроена схема маршрутизации рожениц, в случае необходимости используется санитарная авиация.