Общество

Волгоградцы в 2023 году съели целого слона

Общество 02.01.2024 10:41
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02.01.2024 10:41


Во время проводов русской зимы, Дня Победы, работы молодежного фестиваля #ТриЧетыре и Дня города в 2023 году для горожан и гостей города были организованы гастрономические площадки и отдельные фуд-точки, где волгоградцы съели огромное количество еды.
По данным администрации Волгограда, сообщает V102.RU, за весь год горожане на массовых мероприятиях употребили в пищу 3 тонны шашлыка, что соответствует весу среднего слона, 1 жареного барана, 10 тысяч блинов, 1500 жареных колбасок, 6 тысяч пирожков, сосисок в тесте, хачапури, 3 тысячи штук шаурмы, 5 тысяч порций мороженого, тысячу хинкали, 2500 порций попкорна и сладкой ваты.
В том числе волгоградцы выпили 7 тысяч литров кваса, лимонада, соков  и 4 тысячи литров чая и кофе.
На массовых мероприятиях также было организовано приготовление различных видов плова, других блюд национальных кухонь, солдатской каши и других угощений, которые раздавались гостям бесплатно.

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