Человек-сосна, семья Гринчей и хаски стали бегунами в ЦПКиО Волгограда

Необычный забег с ёлками прошел 1 января в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили V102.RU в администрации парка, главным условием выхода на старт было наличие хвойного дерева у бегуна.





Участники забега, а их собралось около 100 человек, подошли к заданию творчески. Один бегун неожиданно прикрепил к себе целое дерево, слившись с ним воедино. Молодой человек пробежал с сосной всю дистанцию наравне с бегунами, которые решили взять с собой лишь небольшие веточки, что было не запрещено.





Участвовала в забеге и семья Гринчей, которая ранее уже была замечена в ЦПКиО. Вместе со взрослыми участие в спортивном мероприятии приняли дети и животные. Симпатичная собака породы хаски бежала впереди всех бегунов.













Фото: ЦПКиО