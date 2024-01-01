Волгоградцы отказались от новогодних активностей в ЦПКиО

В новогоднюю ночь у главной городской елки в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде было немноголюдно. Как сообщает V102.RU, горожане неспешно прогуливались по пешеходным дорожкам, фотографировались или стояли в очереди за кофе. И никаких концертов, дискотек и новогодних шоу.





Напомним, что изначально в ЦПКиО планировали масштабную культурную программу: световое и лазерное шоу, фейерверки, яркие танцевальные номера. Однако в связи с трагедией в Белгороде праздничную программу в Волгограде скорректировали.

В новогоднюю ночь волгоградцы смогли послушать у городской елки музыку и поздравление президента, а также покататься на коньках и аттракционах до 01:30, хотя ранее планировалось, что они будут работать до 03:00.





















Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»