В Волгограде изменили новогоднюю программу из-за обстрела Белгорода

В Центральном парке культуры и отдыха скорректировали новогоднюю программу в связи с трагедией в Белгороде, сообщает V102.RU со ссылкой на гендиректора ООО «Парк» Андрея Еркина.

— Мы изначально планировали масштабную культурную программу: световое и лазерное шоу, фейерверки, яркие танцевальные номера. Внесли коррективы, сократили и отменили часть мероприятий, — рассказал Еркин. — Оставили ту часть программы, которая ориентирована на семьи с детьми.

При этом гендиректор ООО «Парк» отмечает, что если поступят какие-либо указания от профильных ведомств по этому вопросу — администрация парка готова отменить все запланированные активности.

— В ЦПКиО сегодня будут работать каток, автодром, елка. Все ориентировано на детей. Организуем на главной сцене небольшое выступление артистов с огнями. Запланированы отдельные номера патриотической направленности, — добавил Андрей Еркин.

Ранее в ЦПКиО с 18.00 31 декабря была анонсирована новогодняя дискотека. В администрации парка напомнили, что снежные горки и аттракционы будут работать до 03.00 1 января. В понедельник, 1 января, аттракционы работают с 12.00 до 22.00, с 2 по 8 января — с 10.00 до 22.00.

Напомним, что 30 декабря МО РФ сообщило о попытке киевского режима нанести неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате вчерашней массированной атаки погибли 24 человека, в том числе четыре ребенка, 108 человек пострадали. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

