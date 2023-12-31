Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей региона выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде.

Отмечается, что Бочаров направил телеграмму главе Белгородской области Вячеславу Гладкову. Губернатор отметил, что нет оправданий бесчеловечным действиям киевского режима, совершившего обстрелы мирных кварталов, в ходе которых погибли и пострадали десятки людей.

Андрей Бочаров выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что 30 декабря Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима нанести неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства.

По информации МЧС России, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек, пострадали 111 жителей.