Волгоградцы это запомнили: 2023 год в фотографиях ИА «Высота 102»

Каждый уходящий год делает нас старше и мудрее, преподносит нам уроки и одаривает воспоминаниями о прожитых моментах и событиях. И 2023 год не стал исключением. ИА «Высота 102» выбрало самые яркие из 365 дней, которые жители Волгоградской области, наверное, прожили по-разному, но все-таки что-то всех нас объединяло.

Предлагаем вспомнить, что оставил волгоградцам в памяти о себе 2023 год. По традиции публикуем подборку лучших снимков по версии редакции. Автор фото – Павел Мирошкин.









Для жителей и гостей Волгоградской области 2023 год запомнился, прежде всего, грандиозными мероприятиями, которые прошли в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Инсталляции в рамках проекта «Мост Памяти», военный парад, трогательный спектакль Юрия Башмета на железнодорожном вокзале и потрясающей красоты фейерверк.









На южном склоне Мамаева кургана в Волгограде более сотни реконструкторов оживили события 80-летней давности, показав один из эпизодов операции «Кольцо» по уничтожению окруженной под Сталинградом группировки немецко-фашистских войск.









В апреле 2023 года в девятиэтажном доме №9 по улице Титова в Краснооктябрьском районе произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, но дом получил серьезные повреждения. Жильцы девятиэтажки будут расселены. На эти цели из бюджета региона выделено более 269 миллионов рублей.









Весной спасатели несли дежурство возле некоторых населенных пунктов в период паводка. Из-за разлива рек в ряд поселков можно было добраться только на лодке. Вышедшая из берегов Ахтуба смыла понтонный мост в Ленинском районе. Большая вода эффектно преобразила Волго-Ахтубинскую пойму.









Невероятно красивые места есть и в других природных парках Волгоградской области. Одно из таких – уникальные Столбичи в природном парке «Щербаковский». Этот уединенный уголок природы является также домом для косуль, лис, зайцев, сурков и других животных.





В августе в Волгограде отгремело яркое байк-шоу «Ночных волков», которым руководил бессменный лидер Александр Хирург Залдастанов. В красочном преставлении около стен мельницы Гергардта участвовали канатоходцы и гимнасты, музыкальные коллективы и хоры из Севастополя, Волгограда и Москвы. Одной из главных героинь шоу стала певица Юлия Чичерина.

















Всероссийские масштабные учения по гражданской обороне прошли в Волгограде в начале октября. Губернатор Андрей Бочаров и главы районов области спустились в укрытия на станции скоростного трамвая и даже прошли проверку на радиацию.

«Свет Великой Победы» в 2023 году несколько раз озарил «Родину-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде – в мае и ноябре.









Летом в Волгоградской области произошел «мусорный переворот». Статуса регионального оператора была лишена компания «Ситиматик-Волгоград» за плохую работу по вывозу ТКО. С 1 августа эти функции были возложены на временного регоператора.





Еще одно значимое для Волгограда событие – масштабная реконструкция линии скоростного трамвая. Она проводилась почти четыре месяца в границах от станции «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской». Из-за этого движение трамваев на данном участке было временно остановлено.









Два ярких футбольных матча прошли в 2023 году Волгограде. 1 мая на Волгоград Арене состоялся ретро-матч между «Динамо» и «Спартаком» - воспроизведение поединка, который прошел после Сталинградской битвы в полуразрушенном городе. Футболисты играли в форме тех лет. На глазах почти 37 тысяч болельщиков «Спартак» одолел соперника со счетом 2:0.





20 ноября сборная Россия разгромила сборную Кубы со счетом 8:0. Этот товарищеский матч стал самым посещаемым для российской сборной в 2023 году. На стадион «Волгоград Арена» пришли 40 706 зрителей.













В годовщину начала контрнаступления в Волгограде открыли дорогу имени живой легенды — фронтовика Евгения Федоровича Рогова. В центре Волгограда свои двери после глобального ремонта распахнул бывший кинотеатр «Победа», где теперь находится многофункциональный детский центр. Начался в Волгограде и долгожданный снос разрушенного Дома молодежи.













Были в Волгоградской области и другие интересные события, которые освещала редакция «Высоты 102».

















В 2024 году мы также будем делать много запоминающихся фото, которые наши читатели обязательно увидят первыми.



