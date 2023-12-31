Общество

Ночное новогоднее богослужение пройдет в Волгограде

Общество 31.12.2023 12:16
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31.12.2023 12:16


Ровно в полночь, когда многие под бой курантов будут встречать 2024 год за праздничным столом, в соборе Александра Невского в Волгограде начнется новогоднее богослужение, передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградской епархии, в новогоднюю ночь возглавит Божественную литургию митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Новогодние богослужения пройдут во многих российских храмах. Православные христиане идут в храм, чтобы поблагодарить Бога за минувший год и получит благословение на год наступающий.

Александро-Невский собор:

31 декабря

23.40 – Часы

1 января

00.00 – Божественная литургия.

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