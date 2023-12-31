В Волгоградской области пособие для бедных подняли до 245 рублей





В Волгоградской области проиндексировали меры социальной поддержки для различных категорий граждан. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, в частности, детям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых ведомств, а также добровольцам с 1 января 2024 года будут выплачивать 1883 рубля. (в 2023 году было 1802 рубля). По 680 рублей на каждого ребенка составит ежемесячное пособие для многодетных семей, если доход семьи окажется ниже прожиточного минимума. В Волгоградской области проиндексировали меры социальной поддержки для различных категорий граждан. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, в частности, детям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых ведомств, а также добровольцам с 1 января 2024 года будут выплачивать 1883 рубля. (в 2023 году было 1802 рубля). По 680 рублей на каждого ребенка составит ежемесячное пособие для многодетных семей, если доход семьи окажется ниже прожиточного минимума.

До 104500 рублей увеличен размер выплаты на газификацию домовладения, а студенческая семья будет получать 1224 рубля в месяц. Пособие в случае потери имущества в результате пожара и других стихийных бедствий выросло до 61174 рубля.Труженикам тыла будут выплачивать 781 рубль, ветеранам труда – 683 рубля.Помощь одиноким родителям составит 776 рублей, а ежемесячное пособие родителям детей-инвалидов - 803 рубля. При этом данная категория жителей Волгоградской области будет получать 6116 рублей ежеквартально.До 16178 рублей увеличены также выплаты ВИЧ-инфицированных (в 2023 году был 15481 рубль).На 1268 рублей могут рассчитывать в качестве пожизненной помощи деятели культуры и искусства.Одиноко проживающие волгоградцы из категории малоимущих будут получать в 2024 году по 245 рублей ежемесячно, тогда как в 2023 году размер пособий для них составлял 234 рубля). Со 176 до 184 рублей вырос размер пособия для членов семьи таких семей, количество которых составляет три человека.