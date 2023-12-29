«Пожарные ехали час»: СК проводит проверку после гибели двух человек в селе под Волгоградом





Следственный комитет по обращении ОНФ начал проверку после гибели двоих человек в селе Васильевка Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на стрим Общероссийского народного фронта, 4 декабря жители села обратились в организацию с жалобой на аварийное состояние моста, который соединяет поселение с районным центром.

По словам жителей, мост почти разрушился, а восстановить его не могут уже в течение четырех лет. При этом единственная объездная дорога находится в ужасном состоянии.





Почти сразу после обращения жителей в селе произошла трагедия.

- У нас в Васильевке случился пожар, два смертельных исхода. Как раз после нашего прямого эфира. Дело в том, что пожарная машина приехала, но без воды. С района она ехала примерно час. У нас вообще нет дороги. Они приехали, потому что был мороз. Если бы она была с водой, она бы не проехала, – рассказали жители села Виктория Толкачева, Ольга Зубкова и Виктория Никифорова.







Ситуацию в селе Васильевка взяли на контроль в ОНФ, а следственный комитет начал проверку.

Интересно, что по решению суда мост в селе Васильевка должны были отремонтировать еще несколько лет назад. Летом 2019 года произошло частичное обрушение конструкций моста через реку Мышковка. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Васильевского сельского поселения его отремонтировать.



Октябрьский районный суд удовлетворил иск надзорного органа. Однако в итоге мост так и не сделали.