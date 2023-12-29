



В Волгограде с начала 2024 года автобусный маршрут №65 могут заменить на троллейбусный под номером 10. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщило руководство МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками». В администрации Волгограда, в свою очередь, информацию о возможных транспортных переменах не опровергают, однако, как стало известно ИА «Высота 102», соответствующий документ пока еще не подписан.

Планируется, что троллейбус №10, как и автобус №65, свяжет в Волгограде четыре района, следуя по маршруту «Жилгородок – Площадь Куйбышева». Таким образом, проезжая через Центральный и Ворошиловский районы, «десятка» будет делать конечные остановки в Дзержинском и Советском районах.

Как скоро в силу вступят нововведения, а с улиц Волгограда исчезнет автобус №65, в мэрии сообщить затруднились в виду, как уже было сказано, отсутствия подписанного документа.