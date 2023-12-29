«Лучше не пить»: волгоградский врач советует встретить Новый год без алкоголя

Контролировать количество выпитого спиртного на Новый год очень сложно, поэтому лучше вовсе не пить, чтобы не нанести вред организму. Такой совет, как сообщает V102.RU, дал заведующий центром острых отравлений, главный внештатный специалист токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области Сергей Ларионов.

По словам врача, в наступающем 2024 году можно попробовать новую традицию - провести новогодние каникулы без алкоголя.

– Что в новогоднюю ночь, что в любые другие праздники пить алкогольные напитки необязательно, ведь настроение создается компанией, близкими людьми, душевными разговорами, любимыми активностями. Поэтому доза алкоголя, какая бы минимальная она не была, наносит вред организму. Уверен, что вы все знаете последствия употребления алкоголя, но я напомню. Это повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, центральной нервной системы, снижение иммунитета, а также увеличение веса, бессонница, депрессия.

К тому же люди, у которых уже диагностированы такие заболевания как нарушение сердечного ритма, миокардиты, кардиомиопатия, сахарный диабет, были инсульты или инфаркты, а также травматические поражения головного мозга должны навсегда отказаться от употребления любых спиртных напитков даже в мизерных дозах, - говорит Ларионов.

Во время застолья, как считает врач-токсиколог, сложно контролировать количество выпитого, так как алкоголь действует на нервную систему и психическую деятельность, растормаживая ее. Точно нужно отказаться от спиртного тем, кто знает о своих проблемах с алкоголем. Им лучше выбрать другой напиток, чтобы не омрачить праздник ни себе, ни окружающим.

Легкой стадией опьянения считается содержание спирта в крови в размере 1,5 промилле. До 2,5 промилле – средняя стадия, а вот доза в 4,5 промилле считается фатальной. Для подростков это 1,6 промилле.

Если все-таки воздержаться от спиртного не удалось, то организму надо будет помочь, чтобы восстановиться.

– Во-первых, организму нужно дать отдохнуть, во-вторых, употреблять щелочное питье, в-третьих, чтобы вывести токсины из кишечника можно принять сорбенты – активированный уголь, полисорб.

И самое главное, ни в коем случае нельзя похмеляться, потому что дополнительная доза алкоголя усилит негативное воздействие продуктов распада на печень и сердечно-сосудистую систему, а им и так плохо от вчерашнего застолья. Да и рюмка, принятая для поправки здоровья, часто запускает механизм длительного запоя, из которого может помочь выйти только врач-нарколог в больничных условиях. Таким пациентам проводят сначала седативную терапию, чтобы успокоить нервную систему, а потом инфузионную, чтобы снять интоксикацию, улучшить метаболизм, восстановить функции органов и тканей, – рассказал врач.

Добавим, что медицинский психолог Екатерина Кузьмичева накануне заявила о том, что существует норма употребления алкоголя. При этом, уточняет ИА «СарИнформ», по словам специалиста, эта норма разнится в зависимости от того, мужчина вы или женщина. Так, по данным Кузьмичевой, мужчинам можно выпить за вечер 100 миллилитров водки, а женщинам всего 80. Для мужчин норма три фужера шампанского, для женщин – два.