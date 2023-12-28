Общество

«Концессии» в новогодние праздники будут работать в Волгограде в усиленном режиме

Общество 28.12.2023 16:26
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28.12.2023 16:26


«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в период новогодних праздников будут работать в Волгограде в усиленном режиме и без выходных. 

Как сообщили V102.RU в компании, утверждены списки ответственных дежурных, подготовлен достаточный запас необходимых материалов, проведена проверка работоспособности спецтехники для оперативного устранения повреждений на сетях. Аварийные бригады будут дежурить круглосуточно.

Также без выходных и перерывов на обед будут работать операторы многоканального Контакт-центра «Концессий», где можно получить консультацию или подать заявку на устранение аварийных ситуаций.

Единый номер Контакт-центра: 8 (8442) 60-66-00.

В таком же непрерывном режиме будут принимать звонки диспетчерские службы «Концессий теплоснабжения» в каждом районе Волгограда:

59-81-19 — Тракторозаводский район;

59-81-71 — Краснооктябрьский район;

59-81-21 — Центральный район;

59-81-21 — Ворошиловский район;

59-81-24 — Дзержинский район;

59-81-22 — Советский и Кировский районы;

59-81-27 — Красноармейский район.

В ежедневном режиме в течение всех новогодних праздников будет работать и дополнительный сервис по приему обращений граждан «Электронная приемная директора ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

Направить сообщение в «Электронную приемную» можно через сервис в разделе «Контакты» — ООО «Концессии теплоснабжения» или в Telegram с помощью чат-бота ( https://t.me/Dir_voda_teplo_VLG_bot).

Центр обслуживания клиентов на ул. Пархоменко, 47а  с 30 декабря по 8 января прекращает прием посетителей. К режиму штатной работы центр вернется с 9 января 2024 года.

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